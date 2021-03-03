Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, може увійти до ради директорів "Роснафти"
8 10256
Колишню главу австрійської дипломатії Карін Кнайсль висунуто до складу ради директорів "Роснафти".
Кандидатура Кнайсль вказана в розпорядженні уряду РФ у складі кандидатів до ради директорів "Роснафти", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.
Нагадуємо, у 2018 році російський президент Путін побував на весіллі Кнайсль в Австрії.
Кнайсль обіймала посаду міністра закордонних справ в уряді Себастьяна Курца з грудня 2017 за квотою ультраправої Австрійської партії свободи. Вона покинула міністерство в результаті відставки першого уряду Курца, що сталася через скандал із підкупом Партії свободи.
Після відставки з міністерства Кнайсль почала писати колонки для пропагандистського кремлівського мовника Russia Today.