Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, може увійти до ради директорів "Роснафти"

Колишню главу австрійської дипломатії Карін Кнайсль висунуто до складу ради директорів "Роснафти".

Кандидатура Кнайсль вказана в розпорядженні уряду РФ у складі кандидатів до ради директорів "Роснафти", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Нагадуємо, у 2018 році російський президент Путін побував на весіллі Кнайсль в Австрії.

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Кнайсль обіймала посаду міністра закордонних справ в уряді Себастьяна Курца з грудня 2017 за квотою ультраправої Австрійської партії свободи. Вона покинула міністерство в результаті відставки першого уряду Курца, що сталася через скандал із підкупом Партії свободи.

Після відставки з міністерства Кнайсль почала писати колонки для пропагандистського кремлівського мовника Russia Today.

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