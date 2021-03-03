Представники України та ОБСЄ в ТКГ проведуть окрему зустріч щодо участі в переговорах "незрозумілих людей" з ОРДЛО, - Гармаш

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук на засіданні 3 березня порушив тему участі в переговорах "незрозумілих людей, які не представляють жодного з учасників ТКГ".

Про це за підсумками зустрічі заявив у Facebook учасник української делегації Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер чекаємо, що або ОБСЄ поверне переговори в тристоронній формат з офіційно запрошеними з ОРДЛО, або Україна перестане робити заяви і писати листи, на які ніхто не реагує, а дієво відповість на спроби Росії та ОБСЄ суб'єктивізувати ОРДЛО в порушення Мінських домовленостей", - написав журналіст.

Він пояснив, що сьогодні Леонід Кравчук порушив тему присутності на засіданнях робочих груп та ТКГ представників ОРДЛО - "незрозумілих людей, які не представляють жодного з учасників ТКГ". У відповідь спецпредставник головуючого в ОБСЄ посол Грау попросила про окрему зустріч із ним "ще цього тижня", щоб обговорити це питання, зазначив Гармаш.

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"Никанорова (представник РФ з ОРДЛО. - ред.) обурилася "сепаратністю" цієї зустрічі, але на неї навіть ніхто не відреагував", - додав журналіст.

Він категорично нагадав, що в Мінських документах точно позначені члени Тристоронньої контактної групи: Україна, Росія, ОБСЄ. "Також там позначені функції представників ОРДЛО - "консультації та узгодження" щодо конкретних питань. А саме: місцеві вибори та особливості окремих районів Донецької та Луганської областей. Це вичерпний перелік", - наголосив Гармаш.

Нагадаємо, на засіданні 3 березня в рамках Тристоронньої контактної групи на рівні голів делегацій сторони попередньо домовилися про створення робочої групи з моніторингу екологічної ситуації на Донбасі.

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