Кравчук: Якщо найманці відкриватимуть вогонь, ми будемо діяти дзеркально

У разі порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку посібників окупантів в України не залишиться варіантів, крім як відкривати вогонь.

Про це голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук сказав "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо вони будуть діяти таким чином, відкривати вогонь по наших військових ЗСУ на точках зіткнення, то ми будемо діяти адекватно. Дзеркально. У нас немає іншого виходу. Ми не можемо спостерігати, як вони стріляють, убивають нас і називають це провокацією. Це не провокація - це війна", - заявив Кравчук.

Голова української делегації поклав усю відповідальність за порушення мирних домовленостей на незаконні збройні угруповання.

"Вони (найманці. - ред.) не виконуватимуть мінські домовленості. Вони відмовляються від тиші, яка впроваджена. Вони відмовляються від комплексу заходів, які схвалені Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Усі приходять до висновку, що саме вони є порушниками домовленостей", - зазначив Кравчук.

Нагадаємо, раніше окупаційна влада "ДНР" дозволила своїм бандам відкривати "попереджувальний" вогонь по українських позиціях. Про це йдеться в "екстреній заяві" так званої "народної міліції" (НЗФ "ДНР". - ред.). Своє рішення окупанти пояснюють "українським терором", на який нібито ніяк не реагують спостерігачі СЦКК та ОБСЄ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ дозволили собі відкривати вогонь у бік ЗСУ, оскільки "спостерігачі не помічають українського терору"