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Кравчук: Якщо найманці відкриватимуть вогонь, ми будемо діяти дзеркально

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Кравчук: Якщо найманці відкриватимуть вогонь, ми будемо діяти дзеркально
У разі порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку посібників окупантів в України не залишиться варіантів, крім як відкривати вогонь.

Про це голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук сказав "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо вони будуть діяти таким чином, відкривати вогонь по наших військових ЗСУ на точках зіткнення, то ми будемо діяти адекватно. Дзеркально. У нас немає іншого виходу. Ми не можемо спостерігати, як вони стріляють, убивають нас і називають це провокацією. Це не провокація - це війна", - заявив Кравчук.

Голова української делегації поклав усю відповідальність за порушення мирних домовленостей на незаконні збройні угруповання.

"Вони (найманці. - ред.) не виконуватимуть мінські домовленості. Вони відмовляються від тиші, яка впроваджена. Вони відмовляються від комплексу заходів, які схвалені Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Усі приходять до висновку, що саме вони є порушниками домовленостей", - зазначив Кравчук.

Нагадаємо, раніше окупаційна влада "ДНР" дозволила своїм бандам відкривати "попереджувальний" вогонь по українських позиціях. Про це йдеться в "екстреній заяві" так званої "народної міліції" (НЗФ "ДНР". - ред.). Своє рішення окупанти пояснюють "українським терором", на який нібито ніяк не реагують спостерігачі СЦКК та ОБСЄ.

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Топ коментарі

  • Vlad V d93bc8c3
    ---мы будем действовать зеркально---
    Ми підпишемо Будапешт2, віддамо усю зброю ворогові, та будемо скиглити про перемир'я.
    Женіть цю комуняцьку потвору з політикума!
  • Nikita Panasenko
    Для этого Нам нужны такие командующие как Начальник Оборонного Штаба Франции Франсуа Лекуантр, который в 1995 будучи командиром роты в атаку ходил на сербов и выбил их.
    Но увы на ЗЕпомойке имеются только такие как Хомячок и Тарган.
  • neverlok lok
    Кравчук: якщо найманці відкриватимуть вогонь, ми будемо діяти дзеркально - Цензор.НЕТ 3012
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