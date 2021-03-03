Нацполіція заперечує тиск на другого засудженого у "справі Стерненка" Демчука

Із Русланом Демчуком, який перебуває в одеському СІЗО, не проводили жодних слідчих дій.

Про це сказано в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодних слідчих дій із чоловіком, який перебуває в Одеському слідчому ізоляторі, поліцейські не проводили", - сказано в повідомленні.

"Офіційно заявляємо: інформація адвокатів про тиск поліцейських на засудженого Руслана Демчука не відповідає дійсності, адже поліцейські не проводили жодних слідчих дій в Одеському СІЗО", - наголосили в поліції.

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Раніше адвокати Демчука повідомили, що напередодні до нього в СІЗО приходили невстановлені особи, які представилися співробітниками Управління поліції. Вони, за словами Демчука, вимагали дати від нього свідчення проти Стерненка, обіцяючи за це змінити йому запобіжний захід.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.