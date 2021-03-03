Кримська платформа буде фокусуватися на п'яти практичних напрямках роботи, - МЗС
Про це заявила перший заступник голови МЗС України Еміне Джапарова, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами чиновниці, Кримська платформа буде зосереджена на п'яти напрямках роботи: політиці невизнання спроби анексії Криму Росією, розширенні й посиленні міжнародних санкцій проти Росії, міжнародної безпеки, права людини, вплив окупації на економіку та екологію Криму.
Джапарова наголосила, що працюючи з міжнародними партнерами за цими напрямками, Україна зможе просуватися на шляху деокупації Криму.
"Важливо розуміти, що звільнення Криму від російської окупації - це не тільки питання справедливості. Це один із ключових чинників відновлення стабільності світового порядку і захисту спільних цінностей, які складають фундамент для розвитку людства", - додала заступник міністра.