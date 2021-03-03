Кримська платформа буде фокусуватися на п'яти практичних напрямках роботи, - МЗС

Україна створює Кримську платформу, щоб винести дискусію про деокупацію Криму на рівень стратегічного діалогу на міжнародному рівні.

Про це заявила перший заступник голови МЗС України Еміне Джапарова, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами чиновниці, Кримська платформа буде зосереджена на п'яти напрямках роботи: політиці невизнання спроби анексії Криму Росією, розширенні й посиленні міжнародних санкцій проти Росії, міжнародної безпеки, права людини, вплив окупації на економіку та екологію Криму.

Джапарова наголосила, що працюючи з міжнародними партнерами за цими напрямками, Україна зможе просуватися на шляху деокупації Криму.

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"Важливо розуміти, що звільнення Криму від російської окупації - це не тільки питання справедливості. Це один із ключових чинників відновлення стабільності світового порядку і захисту спільних цінностей, які складають фундамент для розвитку людства", - додала заступник міністра.