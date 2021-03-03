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Звільнений ВРП екссуддя Вищого госпсуду Ємельянов планує поновитися на посаді, - адвокат Білявський

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Звільнений ВРП екссуддя Вищого госпсуду Ємельянов планує поновитися на посаді, - адвокат Білявський
Скандальний суддя Вищого господарського суду Артур Ємельянов, якого рішенням Вищої ради правосуддя звільнили з посади, вважає це рішення незаконним і політично заангажованим і сподівається на успішне оскарження.

Про це в коментарі hromadske заявив адвокат екссудді Ярослав Білявський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, дії Вищої ради правосуддя, яка звільнила Ємельянова - "правовий нігілізм" і порушення закону.

"Очевидно, що юридично необґрунтована поспішність прийняття цього рішення ВРП свідчить про те, що воно приймалося під політичним тиском на його членів. Але саме тим, хто рішення прийняв, доведеться відповідати за скоєні незаконні дії", - сказав Білявський.

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Адвокат додав, що його клієнт сподівається на оцінку їхніх доводів у Верховному Суді і, відповідно, поновлення на посаді.

Нагадаємо, 2 березня Вища рада правосуддя вирішила звільнити Артура Ємельянова з посади судді Вищого господарського суду України на підставі пункту 3 частини 6 статті 126 Конституції України - вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе або систематичне нехтування обов'язками, несумісне зі статусом судді.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Устроили себе судьи ЭЛИТНЫЙ КЛУБ - МЕЖДУСОБОЙЧИК

    А простые украинцы за этой наглостью наблюдают со стороныс
  • Eugene Boyko
    Уволенный ВСП экс-судья Высшего хозсуда Емельянов планирует восстановиться в должности, - адвокат Белявский - Цензор.НЕТ 7605
  • Nickol Nickols
    Как надоели своими выходками Судьи в годы семилетней войны, как черви те лазят по раненому телу под названием Украина, когда Военная комендатура будет в годы войны заниматься своим делом и чтобы мантии эти не мелькали перед глазами? Звільнений ВРП екссуддя Вищого госпсуду Ємельянов планує поновитися на посаді, - адвокат Білявський - Цензор.НЕТ 8714
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