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До Червоної книги України внесено 171 новий вид тварин

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До Червоної книги України внесено 171 новий вид тварин
Із березня Мін'юст затвердив новий перелік видів тварин, яких занесуть до четвертої редакції Червоної книги України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів.

До переліку внесено 171 новий вид тварин, серед яких: 3 види кільчастих червів, 36 - молюсків, 112 - членистоногих, 17 хордових.

Серед нових тварин: рак товстопалий; водомірка наяда; коконопряд золотистий; грицик великий; тритон гребінчастий; ящірка Ліндгольма; бичок Штайниця; вугор європейський; підуст звичайний; ховрах малий.

Загалом оновлений перелік містить 687 видів тварин. Для порівняння, до третього видання Червоної книги України 2009 року було занесено 543 види тварин.

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"До Червоної книги України першочергово вносять реліктові та ендемічні види, види, що перебувають на межі ареалу, види, що мають особливу наукову цінність, а також види, поширення яких швидко зменшується внаслідок господарської діяльності людини. Це означає, що для цих видів будуть вживатися посилені заходи для їхнього збереження та охорони", - зазначили в міністерстві.

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Топ коментарі

  • Игорь Ковальчук f657670f
    Надеюсь кацапы в книгу не попали.
  • Felix Trinidad
    аграрии столько химии льют в землю, что скоро и людей надо будет вносить в красную книгу.
  • Борис Дородный 1bb0013f
    Та скоро и горобцов не станет. Вижу только в больших городах голубей, сорок тварей и вот зимой вороны налетают до весны. Стрижей уже лет 30 не видел, ласточки редки.Одни кошаки по подвалам уже завыли--март ведь!
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