Instagram видалив мережу фейкових акаунтів з Росії, які залякували потенційних учасників протестів

Instagram видалив 530 фейкових акаунтів з РФ - інтернет-боти намагалися залякати росіян, які хотіли брати участь в акціях на підтримку опозиційного політика Олексія Навального в січні 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

У постах плановані протести зазнавали критики, їхніх учасників попереджали про загрозу бути затриманими і заразитися коронавірусом.

У частині акаунтів як фотографії профілю були використані зображення, згенеровані нейромережами, а на один з них було підписано приблизно 55 тисяч користувачів.

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Чи пов'язана розкрита мережа фейкових акаунтів з російською владою або з якоюсь певною організацією - не повідомляється.

Нагадаємо, 23 і 31 січня в РФ відбулися масові вуличні акції на підтримку арештованого опозиційного політика Олексія Навального. За їхніми підсумками було затримано понад вісім тисяч осіб. Прихильники Навального досі зазнають масових обшуків і арештів. Слідчий комітет порушив щодо них понад сорок кримінальних справ.