Держсекретар Блінкен озвучив зовнішньополітичні пріоритети США: охорона здоров'я, економіка, клімат і відносини з Китаєм
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, Блінкен наголосив на важливості участі та лідерства США в міжнародних справах: "Америка має унікальну здатність об'єднувати країни для вирішення проблем, які жодна країна не може вирішити самотужки".
За словами держсекретаря, Байден вважає, що найкращий шлях для вирішення сьогоднішніх проблем - дипломатія, але водночас необхідно підтримувати військову міць. "Наша здатність бути ефективними дипломатами чималою мірою залежить від сили нашої армії", - зазначив він.
Першочерговим завданням Блінкен назвав боротьбу з пандемією коронавірусу і зміцнення глобальної системи охорони здоров'я, що потребують співпраці між урядами, вченими, компаніями і людьми з усього світу.
Друге завдання - подолати економічну кризу і вибудувати більш стабільну та інклюзивну глобальну економіку. "Необхідно проводити грамотні політичні ініціативи всередині країни, одночасно впливаючи на глобальну економіку, щоб вона справді сприятливо впливала на американський народ. І я маю на увазі не тільки ВВП і зростання фондового ринку ... Я маю на увазі хороші робочі місця, хороші доходи і більш низькі витрати на утримання домогосподарства для американських робітників і сімей".
Третє завдання - відродження демократії, яка опинилася під загрозою: "Ми будемо використовувати силу власного прикладу. Ми будемо закликати інші країни проводити ключові реформи, скасовувати погані закони, боротися з корупцією і викорінювати несправедливі практики. Ми будемо заохочувати демократичну поведінку".
Четвертий пункт на порядку денному - створення гуманної та ефективної імміграційної системи. "Один з найважливіших елементів нашої національної ідентичності. Останніми роками ми почали забувати про цю частину себе. Необхідно її повернути", - наголосив Блінкен.
П'ятий пункт - відродження зв'язків із союзниками і партнерами, які держсекретар назвав "унікальним активом". При цьому він зазначив: "У цьому партнерстві тягар мають нести всі. Усі мають здійснювати свій внесок, а не тільки ми".
Шостий пункт - боротьба зі зміною клімату і розвиток зеленої енергетики. "Кліматична криза створює загрозу для всіх нас і з кожним місяцем коштує нам дедалі дорожче, і ми не можемо вирішити цю проблему самотужки", - зазначив держсекретар.
Сьоме завдання - забезпечення лідерських позицій у сфері технологій. Блінкен зазначив, що необхідно не тільки розвивати технології, але і дбати про те, щоб вони робили світ здоровішим і безпечнішим і сприяли зміцненню демократії. Крім того, необхідно зміцнювати оборонний потенціал у сфері технологій.
Останній пункт - відносини з Китаєм - Блінкен назвав "головним геополітичним випробуванням XXI століття". "Китай - єдина країна з потужними економічними, дипломатичними, військовими і технологічними ресурсами, здатна кинути виклик стабільній та відкритій міжнародній системі".
"Наші відносини з Китаєм будуть конкурентними, коли потрібно, співробітницькими, коли це можливо, і ворожими, коли це необхідно. І ми будемо взаємодіяти з Китаєм із позиції сили", - наголосив держсекретар.