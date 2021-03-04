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ЄС і США мають посилити санкції проти Росії, щоб загострення на Донбасі припинилося, - Кравчук

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ЄС і США мають посилити санкції проти Росії, щоб загострення на Донбасі припинилося, - Кравчук
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі вважає, що зниження рівня ескалації на лінії зіткнення між Україною і ОРДЛО буде прямо залежати від посилення санкцій США і Європейського Союзу проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Поки активно не запрацює санкційний механізм щодо Росії, загалом, і в Європі, і в США, поки Росія не відчує реального об'єднаного дипломатичного тиску з усіх боків, поки ми всі разом не змусимо Росію жити і діяти так, як має діяти держава, яка живе в цивілізованому глобальному світі, доти буде загострення", - заявив Кравчук увечері в середу в ефірі телеканалу "Україна 24".

Нагадаємо, на засіданні 3 березня в межах Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій сторони попередньо домовилися про створення робочої групи з моніторингу екологічної ситуації на Донбасі.

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Топ коментарі

  • esperansa002014
    да НИЧЕГО они тебе и зебилу не должны! У вас же мыролюбне перемирие уже полгода , с отдельными "провокациями"!
  • esperansa002014
    Все санкции Порох выбивал, выдавливал из Запада!

    А зелох надеется, что оно само собой происходит во время его очередного-внеочередного отдыха за казенный кошт, просто за его "красивые" крысинные глазки и тупые шутки!
    Зачем полгода всем звонил про перемирие, когда слепое ОБСЕ КАЖДЫЙ день говорило про 15-30 обстрелов? Зачем врал? Зачем врал о причинах смерти погибших на передке?
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    попрошайки требуют санкций от запада, параллельно покупая у параши электроэнергию и гробя свою энергосистему....
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