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Помпео заявив про можливу участь у виборах президента США в 2024 році: "Завжди готовий до боротьби"

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Помпео заявив про можливу участь у виборах президента США в 2024 році: "Завжди готовий до боротьби"
Колишній держсекретар США Майк Помпео не відкидає, що може стати кандидатом на пост президента США на виборах 2024 року, якщо експрезидент Дональд Трамп не претендуватиме на це крісло.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Fox News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я завжди готовий до боротьби", - заявив він.

"Я глибоко піклуюся про Америку. Ми з тобою вже дуже давно належимо до консервативного руху. Я маю намір продовжувати в тому ж дусі", - сказав він ведучому програми Шону Ханніті.

Раніше Трамп казав, що може повернутися в політику і взяти участь у наступних президентських виборах як кандидат від Республіканської партії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотілося б, щоб США домоглися більшого прогресу в Україні, - Помпео

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Топ коментарі

  • tolstyak 1
    А в республиканской партии есть вообще люди, которые хотя бы внешне не выглядят как идиоты?
  • OA
    Судя по тому, что происходит в США (планируемый новый поход "правых" на Вашингтон, a.k.a. провокация), дела не просто плохи, а киздец полный.
    Я вовсе не уверена, что "золотой миллиард" США, а.к.а. правящий класс, имеет запас прочности пережить еще 8 лет лоХдаунов, дурантинов, ковидобесия, BLM, и прочего идиотизма, убийственного для экономики.
    О том, как себя чувствует правящий класс США, можно судить по делу о "сексуальном домогательстве" в отношении мэра NY, а тот "так дысал, так дысал"(С), ну так выслуживался: и город то в локдаун запирал на сроки большие, и маски, и дурантин, и все дела, а вот потеряли большие люди в NY деньги - и хана теперь мэру. Помпео заявив про можливу участь у виборах президента США в 2024 році: "Завжди готовий до боротьби" - Цензор.НЕТ 6838
  • OA
    Это Вы так про бывшего главу ЦРУ?
    Смелый Вы однако человек, ну-ну.
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