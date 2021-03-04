Помпео заявив про можливу участь у виборах президента США в 2024 році: "Завжди готовий до боротьби"

Колишній держсекретар США Майк Помпео не відкидає, що може стати кандидатом на пост президента США на виборах 2024 року, якщо експрезидент Дональд Трамп не претендуватиме на це крісло.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Fox News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я завжди готовий до боротьби", - заявив він.

"Я глибоко піклуюся про Америку. Ми з тобою вже дуже давно належимо до консервативного руху. Я маю намір продовжувати в тому ж дусі", - сказав він ведучому програми Шону Ханніті.

Раніше Трамп казав, що може повернутися в політику і взяти участь у наступних президентських виборах як кандидат від Республіканської партії.

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