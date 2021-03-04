В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"10 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 04 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 611 дітей та 388 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 3 271 особа;
летальних випадків – 194;
одужало – 4 837 осіб;
здійснено тестувань за добу – 83 086 (зокрема методом ПЛР – 38 068, методом ІФА – 16 265, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 753).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 374 762 особи;
одужало – 1 186 873 особи;
летальних випадків – 26 591;
проведено ПЛР-тестувань – 7 021 993.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях", - розповів Степанов.