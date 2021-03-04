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В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб

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В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб
Станом на ранок четверга, 4 березня, виявлено 10 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"10 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 04 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 611 дітей та 388 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб 02госпіталізовано – 3 271 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб 02летальних випадків – 194;

В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб 02одужало – 4 837 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб 02здійснено тестувань за добу – 83 086 (зокрема методом ПЛР – 38 068, методом ІФА – 16 265, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 753).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб 07захворіло – 1 374 762 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб 07одужало – 1 186 873 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб 07летальних випадків – 26 591;

В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб 07проведено ПЛР-тестувань – 7 021 993.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб 13

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Привіт із Буковеля, чувакі!
    В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек - Цензор.НЕТ 4832
  • Софія Гетьман
    Негайно всі школи і університети на дистанційну форму навчання!
  • Олег Грель 78632cbc
    Никто колоться не хочет, поэтому будут давить карантинами до посинения. Для этого весь спектакль с Буковелем разыграли. Можно подумать, больше нигде скопления людей не было.
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