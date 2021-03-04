Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу Причепилівки. За добу - чотири порушення режиму "тиші", - штаб ОС

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню і обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. Так, за минулу добу, 3 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь із гранатометів різних систем неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї. Зі станкових протитанкових гранатометів противник здійснив декілька неприцільних пострілів у бік українських позицій біля Водяного, що поблизу Донецька, а неподалік Кам’янки українських захисників загарбники обстріляли зі стрілецької зброї.

Крім того, неподалік населеного пункту Причепилівка російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських захисників, застосувавши підствольний гранатомет та стрілецьку зброю.

"Внаслідок обстрілу, кульового поранення зазнав військовослужбовець Збройних Сил України. Захисника доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний", - йдеться в повідомленні.

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У штабі наголосили, що на обстріли противника українські захисники відповідали вогнем у відповідь.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. Основною метою дій Збройних формувань РФ є провокування підрозділів ЗС України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню.

У деяких випадках противник обстрілював наші позиції одночасно із запитом на тишу начебто через обстріл з боку ЗС України. Це свідчить про широке використання противником маніпуляцій та викривлення інформації для досягнення ним власних цілей", - зазначили в пресцентрі ОС.

Від початку поточної доби, 4 березня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Вранці в районі Водяного, що неподалік Донецька, противник здійснив кілька пострілів у напрямку українських захисників, застосувавши 120-мм міномети. А поблизу Пісків окупанти вели вогонь у напрямку українських позицій з великокаліберних кулеметів.

"Серед наших воїнів бойових втрат немає. На провокації противника воїни відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.



