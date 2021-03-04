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Глава МЗС Словаччини Корчок вибачився перед Україною за висловлювання прем'єра Матовича про Закарпаття

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Глава МЗС Словаччини Корчок вибачився перед Україною за висловлювання прем'єра Матовича про Закарпаття
Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за невдалий жарт свого прем'єр-міністра про "обіцяне Закарпаття" в обмін на російську вакцину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Корчок написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні я спілкувався зі своїм українським партнером, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Я вибачився перед ним за недоречні заяви прем'єр-міністра Словацької Республіки Ігоря Матовича на адресу України", - написав Корчок у середу ввечері.

"Мені тим більше шкода, що буквально кілька днів тому ми в Києві дуже добре поговорили про те, як далі розвивати наші відносини", - додав він.

Нагадаємо, під час радіоінтерв'ю на запитання журналіста, що глава словацького уряду пообіцяв росіянам за поставки вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну".

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Потім Матович дав зрозуміти, що пожартував, і запевнив, що не давав росіянам жодних обіцянок.

Глава МЗС Дмитро Кулеба висловив жаль, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем'єр псує "надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною і Словаччиною".

МЗС України висловило протест тимчасовому повіреному в справах Словацької Республіки в Україні Матушу Корбу через некоректне висловлювання прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича про Закарпаття.

Топ коментарі

  • Valery Greff
    А шо сам премьер не смог извиниться, язык в тухесе держит?
  • Підлога Маккартні
    У них глава МИД - Корчок,
    У нас презедент - Торчок!
    Глава МИД Словакии Корчок извинился перед Украиной за высказывания премьера Матовича о Закарпатье - Цензор.НЕТ 6628
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а тот юморист чего не извинился?...задолбали эти шуты...повсюду...
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