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Незаконний обіг пального має бути зупинений у найкоротші терміни у всіх регіонах України, - Чернишов

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Незаконний обіг пального має бути зупинений у найкоротші терміни у всіх регіонах України, - Чернишов
Незаконний обіг пального в усіх регіонах має бути зупинений у найкоротші терміни і законний спосіб.

Про це напередодні ввечері повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.

"За дорученням прем‘єр-міністра України провів сьогодні селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій та Київської міської держадміністрації. Очільники областей отримали термінове завдання щодо посилення ефективності діяльності міжвідомчих регіональних груп. Такі групи відповідають за боротьбу з нелегальним обігом і роздрібною торгівлею пальним, тому їхні чіткі дії та злагоджена робота наразі є дуже важливою і відповідальною", - зазначив Чернишов.

Він також уточнив, що уряд тримає це питання на контролі.

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Незаконний обіг пального має бути зупинений у найкоротші терміни у всіх регіонах України, - Чернишов 01

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Топ коментарі

  • Алекс Фомин
    Заправляюсь на такой заправке уже два года, ДТ 21 грн. На всех остальных под 30,дорог как не было у нас так и нет, и переплачивать треть ,что бы у сук морда трещала ,не вижу смысла((И хер они что закроют, после того закрытия еще две аналогичные заправки открылось)) Народ переплачивает почти 10 грн. что бы содержать кодло которое каждый день нам делает покращення!(((
  • Valery Greff
    Перед посевной решили взбодрить фермеров...
  • Денис Шпортун
    Сбор взяток по новому кругу, передел бизнеса.
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