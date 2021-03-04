Незаконний обіг пального має бути зупинений у найкоротші терміни у всіх регіонах України, - Чернишов

Незаконний обіг пального в усіх регіонах має бути зупинений у найкоротші терміни і законний спосіб.

Про це напередодні ввечері повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.

"За дорученням прем‘єр-міністра України провів сьогодні селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій та Київської міської держадміністрації. Очільники областей отримали термінове завдання щодо посилення ефективності діяльності міжвідомчих регіональних груп. Такі групи відповідають за боротьбу з нелегальним обігом і роздрібною торгівлею пальним, тому їхні чіткі дії та злагоджена робота наразі є дуже важливою і відповідальною", - зазначив Чернишов.

Він також уточнив, що уряд тримає це питання на контролі.

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