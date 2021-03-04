Сьогодні Києво-Святошинський райсуд розпочне розгляд справи про вбивство Окуєвої: розглядатимуть клопотання щодо повернення обвинувачених під варту
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Сьогодні, 4 березня, о 12:30 має відбутися підготовче засідання щодо обвинувачення Редькіна, Кравченка, Липського, Веремійчука, Піменова, Стебляка та Козирка в кримінальному провадженні щодо вбивства добровольця Аміни Окуєвої.
Склад колегії суддів: Омельченко, Лисенко і Хрипун.
У ході засідання розглядатиметься клопотання про повернення обвинувачених під варту
Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.
12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.
14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.
Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.
14 лютого 2021 року Апеляційний суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт для Ігоря Редькіна, який є підозрюваним у справі про вбивство добровольця Аміни Окуєвої.