За добу у світі виявили 440,9 тис. нових випадків COVID-19, померли 10,8 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 115,7 млн
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Станом на ранок 4 березня у світі зареєстрували 440 965 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 838 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 115 779 644 випадків інфікування, з них 440 965 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 571 994 особи, з них 10 838 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 91,4 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Велика Британія.
Україна на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим варто зазначити, що Україна посідає 14-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 7.