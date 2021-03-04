МОЗ опублікувало і спростувало найпопулярніші фейки про COVID-вакцинацію: Вакцини не можуть змінювати ДНК
Список опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
"Вакцинація – це один із найважливіших елементів для подолання пандемії COVID-19. Стратегічна мета, яку ставить Міністерство охорони здоров’я, – сформувати в українців колективний імунітет до смертельно небезпечної хвороби. А з цією метою потрібно, аби щонайменше 60% населення імунізувалися", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, відомство назвало такі "найпопулярніші фейки про вакцинацію":
Вакцина Covishield - це "генерик", який не має нічого спільного з вакциною Oxford/Astrazeneca
"Це неправда. Covishield виготовляють в індійському Інституті сироватки крові (Serum Institute of India) за ліцензією AstraZeneca. По суті, Covishield - це та сама вакцина AstraZeneca, тільки виготовлена на індійському заводі. Вона схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Дозвіл на її використання також дали Велика Британія, Канада, Європейський Союз та Індія", - спростували фейк у МОЗ.
Через низьку ефективність вакцини Oxford/AstraZeneca ВООЗ рекомендує використовувати її тільки в надзвичайних випадках, коли держава не може закупити більш якісний препарат
"Насправді всі вакцини проти COVID-19 зареєстровані ВООЗ тільки для екстреного медичного застосування, тобто їх дозволено використовувати лише в надзвичайних ситуаціях, таких як пандемія. Поки неможливо вакцинувати всіх охочих, ВООЗ рекомендує вакцину Oxford/AstraZeneca для щеплення медичних працівників і людей віком 65 років і старше. Навіть якщо після щеплення цією вакциною ви все одно захворієте на коронавірус, його перебіг буде набагато легшим, а ймовірність отримати ускладнення набагато нижчою", - заявили в МОЗ України.
У світі зафіксовано випадки смерті внаслідок вакцинації проти COVID-19
"Аналіз, проведений Всесвітньою організацією охорони здоров'я, показав, що летальні випадки відповідають очікуваному рівню смертності від різних причин для людей похилого віку, і немає підстав вважати, що вони пов'язані з вакцинацією. ВООЗ поки не зафіксувала жодного випадку смерті після щеплення вакциною проти коронавірусу", - зазначила пресслужба.
Люди заразилися коронавірусом унаслідок вакцинації
За словами медиків, неможливо заразитися коронавірусом від вакцин, тому що жодна з них не містить живого вірусу, здатного викликати хворобу.
"Вакцини вчать нашу імунну систему розпізнавати і боротися з коронавірусом. Іноді цей процес може викликати такі симптоми, як лихоманка. Це нормально і є ознакою того, що організм створює захист від вірусу. Якщо незабаром після вакцинації ви все ж отримали позитивний тест на COVID- 19, то можливо, що на момент щеплення вже були інфіковані коронавірусом, але не знали цього", - йдеться в повідомленні.
Вакцини Pfizer і Moderna викликають сильний анафілактичний шок
"Насправді сильну алергічну реакцію після вакцинації фіксують лише в одному випадку на сотні тисяч вакцинованих", - відповіли у відомстві.
Вакцина Pfizer призводить до безпліддя у жінок
"Якщо вакцина могла б викликати імунну відповідь проти плацентарного білка, те саме відбувалося б під час захворювання на COVID-19. Це означало б, що мільйони жінок дітородного віку в усьому світі, які перенесли COVID-19 за останній рік, не можуть мати дітей. А це неправда", - пояснили в МОЗ.
Вакцина проти коронавірусу викликає розсіяний склероз
"Насправді лише в єдиному випадку під час випробування вакцини AstraZeneca повідомили, що у волонтера виявили розсіяний склероз, в іншому - запалення спинного мозку. В обох випадках експерти дійшли висновку, що хвороба не мала стосунку до вакцинації", - спростували фейк у МОЗ України.
мРНК-вакцини - генетична зброя, яке змінює наші гени
"мРНК-вакцини проти COVID-19 ніколи не потрапляють у ядро клітини, де розташована наша ДНК. Це означає, що мРНК не може впливати або взаємодіяти з нашою ДНК будь-яким чином. натомість мРНК-вакцини працюють із природними захисними силами організму, щоб безпечно виробити імунітет до COVID-19", - розповіли в МОЗ України.
Всі індійські вакцини набагато гірші за європейські
"Індія посідає третє місце на світовому фармацевтичному ринку. Саме Індія забезпечує приблизно 65% світового ринку вакцин. Індійський Serum Institute, який виробляє AstraZeneca (CoviShield), - це одне з найбільших підприємств світу з виробництва вакцин, яке експортує свою продукцію до 140 країн. 65% усіх дітей на планеті хоча б раз робили щеплення вакциною від цього виробника. Препарати Serum Institute вже багато років використовують в Україні. Усі вакцини від Serum Institute мають відповідний висновок Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо якості та безпеки", - додали у відомстві.