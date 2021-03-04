За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу понад 2,6 тис. осіб, - МОЗ
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За минулу добу, 3 березня, в Україні проти коронавірусу були щеплені 2 680 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ.
За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок 4 березня вакцинували проти коронавірусу в Україні 9 568 осіб. Підкреслюється, що ці люди отримали 1 дозу вакцини.
Як повідомлялося, вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого після того, як в країну прибула перша партія вакцини Covishield індійського виробництва. Як заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, основні заходи щодо вакцинації планується завершити до осені 2021 року.
Він також уточнив, що вакцини Covishield і AstraZeneca повністю ідентичні.