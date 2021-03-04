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За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу понад 2,6 тис. осіб, - МОЗ

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За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу понад 2,6 тис. осіб, - МОЗ
За минулу добу, 3 березня, в Україні проти коронавірусу були щеплені 2 680 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ.

За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок 4 березня вакцинували проти коронавірусу в Україні 9 568 осіб. Підкреслюється, що ці люди отримали 1 дозу вакцини.

Як повідомлялося, вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого після того, як в країну прибула перша партія вакцини Covishield індійського виробництва. Як заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, основні заходи щодо вакцинації планується завершити до осені 2021 року.

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Він також уточнив, що вакцини Covishield і AstraZeneca повністю ідентичні.

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Топ коментарі

  • Алексей Домашний
    Этот цензор, или власть подаёт о вакцинации в увеличительном значении( почти,уже,больше) натягивают не натягиваемую перемогу
  • Zemer
    ОГО!!! 2,6 тыс х 365 дней = 949 тыс. в год
  • 5 копійок
    Канкулятор мені сказав що все населення буде вакциноване за 15384 дня. Це переміга"
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