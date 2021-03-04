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Одна доза вакцини AstraZeneca захищає літніх людей від важкої форми COVID-19 у 80,4% випадків, - дослідження Брістольського університету

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Одна доза вакцини AstraZeneca захищає літніх людей від важкої форми COVID-19 у 80,4% випадків, - дослідження Брістольського університету
Одна доза вакцини компанії AstraZeneca та Оксфордського університету запобігає зараженню коронавірусом у важкій формі серед 80-річних у 80,4% випадків, свідчать дослідження вчених з Брістольського університету.

"Вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, яку почали застосовувати 4 січня 2021 року, показала 80,4% ефективності через 14 днів після однієї дози в запобіганні захворюванню із симптомами, доволі серйозними, щоб закінчитися госпіталізацією. Медіанний вік досліджуваних пацієнтів був 88 років", - йдеться в повідомленні на сайті Брістольського університету, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У препарату Pfizer ефективність у тих же умовах виявилася 79,3%.

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У лютому Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала вакцину AstraZeneca для людей віком 65 років і старше.

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Топ коментарі

  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Уже даже не смешно. Подобные заявления уже смахивают на дешевую рекламную акцию сетевого маркетинга.
  • Володимир Сливка
    Дивився новини на 1 плюс 1 як вакцинувався ЗЕ і звернув увагу на флакон із вакциною.ЗЕ набирали вакцину із флакона з червоною етикеткою,Ляшка із фіолетовою полоскою а у тих що вакцинують народ чомузь зелена.Як що вас це зацікавило то можна передивитися ці новини в запису.
    Так кого і чим вакцинують?
  • Ёши Ёкомуро
    Один депутат сказал, что это "гивно".
    Я ему верю. Одна доза вакцины AstraZeneca защищает пожилых от тяжелой формы COVID-19 в 80,4% случаев, - исследование Бристольского университета - Цензор.НЕТ 7866
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