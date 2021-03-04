Рубан про причини зростання випадків COVID-19 у Києві: Великі колективи і пізнє звернення по медичну допомогу

У Києві за минулу добу зафіксували значне зростання захворюваності на COVID-19 - виявили 868 випадків, тоді як напередодні було 463.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан пояснив, із чим пов'язане це зростання кількості хворих.

"Сьогодні є приводи для занепокоєння щодо поширення інфекції в сім'ях та організованих колективах та пізнього звернення по медичну допомогу хворих на коронавірусну інфекцію", - заявив він.

Рубан додав, що сьогодні в Києві фіксують тяжкі та середньої тяжкості форми коронавірусу через пізнє звернення по медичну допомогу.

"Нині майже на 60% завантажені реанімації міста Києва, показники завантаження лікарень - 30-40%. Тому основна порада - у разі появи ознак захворювання відразу звертайтеся по медичну допомогу", - додали в Держпродспоживслужбі столиці.

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