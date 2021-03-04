Новини

Рада сьогодні розгляне податки з грального бізнесу, гендерну дискримінацію в рекламі і законопроєкт про обіг зброї

1 16711
Рада сьогодні розгляне податки з грального бізнесу, гендерну дискримінацію в рекламі і законопроєкт про обіг зброї
Верховна Рада на засіданні в четвер розгляне законопроєкти про оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор і лотерей.

Так, серед запланованих до розгляду питань - законопроєкт №2713 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор" та чотири альтернативних до нього, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Крім того, парламентарії розглянуть у першому читанні законопроєкт №4351 "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", який спрямований на врегулювання на усунення колізії і суперечності норм чинного закону щодо формування Уповноваженого органу.

У другому читанні заплановано розгляд законопроєкту №3048 щодо встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Читайте: В Україні можливе запровадження гендерних квот на держслужбі, - глава НАДС Алюшина

Народні депутати мають намір розглянути в першому читанні законопроєкт №3427 "Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі".

У порядку денному також стоїть законопроєкт №4335 "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї" та інші.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    З епохою достатку, чувакі!!!
    Рада сьогодні розгляне податки з грального бізнесу, гендерну дискримінацію в рекламі і законопроєкт про обіг зброї - Цензор.НЕТ 3724
  • Алла Новосад 5b57f84f
    ЗеРада не просто рассмотрит налоги для игорного бизнеса, а собирается уменьшить их для паразитирующих на человеческих слабостях барыг с 18% до 10%.
    Зеленые мародеры в доле.
  • Valery Greff
    Представили. У Украинцев уже есть на руках более миллиона ЛЕГАЛЬНЫХ огнестрельных стволов намного более летальных, чем пистолет -нарезных карабинов и гладкоствольных ружей. И что говорит статистика? А она говорит, что происшествий с легальным огнестрельным оружием насчитывается единицы в год, и, в основном, не летальных, т.н. "неосторожное обращение".
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини