США в стратегії з нацбезпеки заявили про підривну ролі Росії у світі

Росія як і раніше відіграє підривну роль на світовій арені, разом з Китаєм перешкоджаючи захисту інтересів США, говориться в проміжній американській стратегії з нацбезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК.

"Росія як і раніше сповнена рішучості посилити свій глобальний вплив і відігравати підривну роль на світовій арені. І Пекін, і Москва доклали значних зусиль до того, щоб перевірити сильні сторони США і перешкодити нам захищати наші інтереси й інтереси союзників по всьому світу", - йдеться в документі.

США зіткнулися зі "світом наростального націоналізму, відступаючої демократії, посилюваного суперництва з Китаєм, Росією і іншими авторитарними державами", а також науково-технічної революції, яка змінює кожен аспект життя, вважають у Вашингтоні.

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При цьому там підкреслили, що мають намір, зокрема, протистояти загрозі, що виходить від ядерної зброї, уникати дорогих гонок озброєнь і відновлювати свою репутацію лідера в галузі контролю над озброєннями.

"Ось чому ми швидко прийшли до того, щоб продовжити договір СНО-3 з Росією. <...> Ми зробимо кроки для скорочення ролі ядерної зброї в нашій стратегії національної безпеки <...>, - йдеться в тексті стратегії. При цьому США запевнили, що будуть виконувати свої зобов'язання щодо стримування недружніх дій на колишньому рівні.

"І ми будемо перебувати в конструктивному діалозі з Росією і Китаєм щодо низки нових військових технологій, які мають на увазі стратегічну стабільність", - зазначають у Вашингтоні.

Напередодні держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США вирішили внести Росію до списку країн, в які заборонено експорт оборонних технологій. Виняток буде зроблено тільки для поставок компонентів, які необхідні для співпраці двох країн в питанні дослідження космосу.

У проміжній стратегії також говориться, що США не мусять і не братимуть участі у "вічних війнах". Країна має намір працювати над тим, щоб закінчити найдовшу участь США у військовому конфлікті - в Афганістані, - не створюючи при цьому ризиків повернення туди терористів у колишніх обсягах і загроз відновлення атак на США.

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США вже неодноразово називали Росію і Китай одними з основних загроз своїй безпеці. В середині лютого Пентагон заявив, що Росія становить небезпеку для всіх членів НАТО, в тому числі для США. У Міноборони вважають, що Росія "підриває прозорість і передбачуваність", а також використовує військову силу для досягнення своїх цілей.