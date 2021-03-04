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Степанов справляється з роллю кризового менеджера, - Шмигаль

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Степанов справляється з роллю кризового менеджера, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував роботу міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив в інтерв'ю "Фокусу".

За словами прем'єр-міністра, Степанов прийшов на свою посаду як кризовий менеджер, який мав швидко ухвалювати антикризові рішення.

"З роллю кризового менеджера він справляється. Це право парламенту - оцінювати роботу будь-якого міністра. Тому залишмо питання парламентарям", - зазначив Шмигаль.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Умеет степа загнать медицину в кризис, сразу видно менеджер от бога Степанов справляется с ролью кризисного менеджера, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3500
  • Joshua Merlin
    степанов справляется только с ролью великого дрочильяна... в остальном дебил дебилом... правда вороватым...
  • U.L. Carst
    Да, кризис откуда? Не было-не было, потом к власти пришли клоуны - бац, и нужен кризисный менеджер. Естественно, тоже из клоунов. Потому что в чем польза от кризиса? Он кормит клоунов.
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