Степанов справляється з роллю кризового менеджера, - Шмигаль
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував роботу міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив в інтерв'ю "Фокусу".
За словами прем'єр-міністра, Степанов прийшов на свою посаду як кризовий менеджер, який мав швидко ухвалювати антикризові рішення.
"З роллю кризового менеджера він справляється. Це право парламенту - оцінювати роботу будь-якого міністра. Тому залишмо питання парламентарям", - зазначив Шмигаль.