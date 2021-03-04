Окупанти хочуть випускати громадян з підконтрольної їм території Донецької області лише за спецперепустками, виданими "органами внутрішніх справ "ДНР", - українська делегація в ТКГ
Нині окупанти узгоджують деякі деталі псевдозакону. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації в Тристоронній контактній групі.
За даними української сторони, зокрема, терористи планують запровадити дозвільну процедуру на виїзд осіб з окупованих територій у Донецьку область, а також визначити категорії осіб, яким заборонено в'їзд/виїзд з/в т.зв. "ДНР".
"Перетин лінії розмежування під час виїзду (виходу) фізичних осіб і транспортних засобів з ТОТ у ДО здійснюватиметься за наявності перепустки, оформленої "органами внутрішніх справ ДНР". Вона видаватиметься фізичним особам, які досягли 18-річного віку, безоплатно строком на 6 місяців. Обов’язковими умовами для видачі такої перепустки є проходження особами дактилоскопічної реєстрації, фотографування та перевірка особистих засобів зв’язку заявників", - наголошує українська делегація.
Зазначається, що окупанти хочуть, щоб пропуск також оформлювався і на сам транспортний засіб.
Українська делегація в ТКГ не відкидає, що до подібного може вдатися ц окупаційна влада так званої "ЛНР".
"Це спричинить подальшу ізоляцію мешканців ТОТ від території України, яка контролюється урядом, і наразі реалізується під виглядом протидії поширенню нової коронавірусної інфекції", - підкреслюється в повідомленні.
"Міжнародне співтовариство та уряд України системно вживають заходів, які мають сприяти покращенню ситуації на лінії розмежування. Російська сторона - продовжує створювати штучні перешкоди. Санкції, які були продовжені цього тижня проти РФ одночасно США та ЄС, стали закономірним наслідком такого вибору Кремля", - підсумували в українській делегації.