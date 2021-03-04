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МОЗ відмовилося розкрити умови закупівлі COVID-вакцин: посилається на пункт про нерозголошення в контракті

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МОЗ відмовилося розкрити умови закупівлі COVID-вакцин: посилається на пункт про нерозголошення в контракті
МОЗ України підписало угоду з британською компанією Crown Agents, яка передбачає нерозголошення інформації про умови закупівлі COVID-вакцин. У разі порушення може дійти до розриву контракту з виробником.

Про це заявила на брифінгу заступниця міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, відповідна умова в наказі МОЗ від 19 лютого, яким було розподілено кількість вакцин по регіонах.

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"Цитую: "забезпечити нерозголошення будь-якої інформації щодо виробників або постачальників, а також ціни на вакцини проти COVID-19". Така вимога зумовлена положенням угоди між МОЗ та Crown Agents", - повідомила вона.

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Топ коментарі

  • Baden
    Вот что откаты животворящие делают!
    Минздрав отказался раскрыть условия закупки COVID-вакцин: ссылается на пункт о неразглашении в контракте - Цензор.НЕТ 8988
  • Zemer
    Самый секретный пункт: Процент отката
  • Владимир c2a8b9e2
    На каком основании включен такой пункт, ведь деньги государственные, то биш народные и народ вправе знать все о своих деньгах.
    Ответ прост - удобное покрытие отката, коррупция вперде!!!
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