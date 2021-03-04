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"З 2025 видобуток газу в Україні має зрости до обсягу, здатного закрити потреби всіх споживачів країни", - Шмигаль

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"З 2025 видобуток газу в Україні має зрости до обсягу, здатного закрити потреби всіх споживачів країни", - Шмигаль
Уперше приватні компанії будуть добувати газ, а прибуток від видобутку буде розділена між ними і державою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Фокусу" розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми продали "Нафтогазу" спецдозвіл на Юзівське газоносне родовище, передали шельф Чорного моря, вперше в історії України уклали вісім угод про розподіл продукції, з яких половина – це "Нафтогаз", інша частина - чотири приватні компанії", - зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, вперше приватні компанії будуть добувати газ, а прибуток від видобутку буде розділено між ними і державою.

"Тільки в розвідку цих газоносних родовищ буде вкладено 10 млрд грн. Якщо говорити оптимістично, то завдяки цьому ми плануємо, що з 2025 го видобуток газу в Україні має зрости до обсягу, здатного закрити потреби всіх споживачів країни", - підкреслив прем'єр.

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Імітація бурхливої діяльності триває !!!! Чергова порція локшини на вуха 73%-ового лохтората !!!)))
  • Роман с камнем
    "З 2025 видобуток газу в Україні має зрости до обсягу, здатного закрити потреби всіх споживачів країни", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9394
  • Женя Калаш
    ух ты! А что же такие "фаховы" ворюги как Кобелев и Витренко(у которых в контрактах было прописано увеличить газдобычу) только уменьшили за 7 лет?! И все при должностях и Огромных бабкакх реально украденных у граждан Украины.
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