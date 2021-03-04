Зеленський підписав закон про відновлення конкурсів на посади в держслужбі, який повертає повноваження в.о. міністрів
Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Закон відновлює процедуру проведення конкурсів на зайняття посад державної служби всіх категорій. Протягом шести місяців з дня набуття чинності цим документом необхідно оголосити конкурси на посади, що обіймають особи, з якими раніше були укладені контракти про проходження державної служби на період дії карантину через поширення COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Також закон скасовує положення, згідно з яким суб’єкт призначення може ухвалити рішення про звільнення державного службовця з посади категорії "А" з власної ініціативи, за поданням прем’єр-міністра України або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника державного органу) протягом чотирьох місяців з дня призначення голови уряду або відповідного міністра чи керівника державного органу.
Крім того, виключаються обмеження щодо виконання першим заступником міністра чи заступниками міністра (якщо посада міністра є вакантною) окремих повноважень міністра.