Вакцинація проти COVID-19 і планові щеплення згідно з календарем в областях з "червоним" рівнем епіднебезпеки не можуть бути зупинені, - Ляшко

Вакцинація в областях з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки проходить у плановому режимі.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Неодноразового говорив і буду наголошувати постійно - процес імунізації не може зупинятися. Це стосується і вакцинації проти COVID-19, і рутинної імунізації згідно з національним календарем профілактичних щеплень", - уточнив він.

"Ми доклали максимум зусиль, щоб в Україні не зупинився процес вакцинації. Прописали умови безпечної організації процесу імунізації (постанова Головного державного санітарного лікаря про організацію заходів щодо імунізації в умовах пандемії коронавірусної хвороби), вели постійні переговори з областями, закладами охорони здоров'я та лікарями. І нам це вдалося. Так само і вакцинація проти COVID-19 повинна тривати постійно у всіх областях України", - додав Ляшко.

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