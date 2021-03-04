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Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд. ІНФОГРАФІКА

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Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд. ІНФОГРАФІКА
Планову індексацію пенсій з 1 березня 2021 року проведено для 9,76 млн пенсіонерів. Із перерахованих розмір пенсій підвищено для 7,91 млн пенсіонерів.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ), передає Цензор.НЕТ.

За даними ПФУ, надбавку отримали:

  • до 100 гривень включно - 46,3% пенсіонерів,
  • від 100 гривень до 400 гривень - 31,8%,
  • від 400 гривень до 500 гривень - 7,6%,
  • від 500 гривень до 700 гривень - 7,0%,
  • від 700 гривень до 1000 гривень - 4,0%,
  • понад 1000 гривень - 3,3%

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Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд 01
Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд 02

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  • Роман с камнем
    Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 7654
  • Роман с камнем
    Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 7001
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