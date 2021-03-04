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Мінцифри планує запустити захищений урядовий мобільний зв'язок, - Федоров

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Мінцифри планує запустити захищений урядовий мобільний зв'язок, - Федоров
Міністерство цифрової трансформації України планує запуск захищеного урядового мобільного зв'язку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив глава міністерства Михайло Федоров.

"Ми хочемо в цьому році, разом з Держспецзв'язку, поліпшити якість урядового зв'язку, замінити старі "жовті" телефонні термінали на сучасні, а також почати запуск захищеного урядового мобільного зв'язку: розробити смартфони із захищеною операційною системою. Це теж буде виконувати роль урядового зв'язку", - розповів глава Мінцифри.

За словами міністра, вже в кінці поточного року в Україні з'являться перші такі смартфони.

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"Подібні рішення працюють в низці країн, є кілька вендорів, які пропонують подібні рішення. У кожного бренду є свої кейси, які вони наводять як приклад", - зазначив Федоров.

Глава Мінцифри також повідомив, що зазначене питання перебуває у віданні Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Американцы используют для этой цели смартфоны Blackberry на одноименной системе.
    Вы, конечно попытаетесь изобрести велосипед, но с вероятностью 100% ничего хорошего не придумаете, зато угробите миллионы бюджетных денег.
    Ну и на закуску: вы сами сливаете кацапам всю информацию, поэтому можно предположить, что защита вам нужна исключительно для того, что бы ваши "договорняки" не стали достоянием общественности.
  • Женя Калаш
    Причем Полный!
  • Valery Greff
    Хуавей? Минцифры планирует запустить защищенную правительственную мобильную связь, - Федоров - Цензор.НЕТ 9454
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