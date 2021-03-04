У КМДА розпочали розробку проєкту комплексної реконструкції застарілого житла в Києві

Розпочато розробку проєкту Програми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду в Києві - з дослідно-аналітичних заходів і визначення меж територій для реновації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це заявив заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп під час робочої наради за участю розробниці - директорки "Інституту урбаністики" Алли Плешкановської.

"Перші два етапи проекту вже готові. В них ми визначили основні кроки, необхідні для початку реалізації Програми реконструкції застарілого житла. Фактично це підґрунтя для пілотних проєктів у цьому напрямку", – повідомив він.

За словами Непопа, першим етапом проведено дослідно-аналітичну роботу. Зокрема, аналіз нормативної бази для реалізації Програми та міжнародного досвіду, вибір оптимальних механізмів фінансування реконструкції та реалізації подібних інвестиційних проєктів. Окрему увагу приділили також правам та обов’язкам мешканців житла, що підлягатиме реконструкції, та врегулюванню питань оформлення прав власності на нього.

"На наступному етапі ми плануємо інвентаризацію застарілого житла. Це дозволить чітко визначити межі територій комплексної реконструкції кварталів застарілого житлового фонду відповідно до містобудівної документації, чинної та проєктної", – розповів Непоп.

Наступними кроками створення Програми стане характеристика кварталів у визначених межах, планування черговості втілення проєктів та затвердження способів здійснення реконструкції. Після цього проєкт Програми винесуть на розгляд Київської міської ради.

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