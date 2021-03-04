34-річний патрульний наклав на себе руки на Львівщині, ДБР з'ясовує всі обставини інциденту

Співробітник управління патрульної поліції у Львівській області покінчив життя самогубством на території управління у Львові.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив начальник управління патрульної поліції у Львівській області Роман Пилипенко.

"Вранці перед тим, як заступити на службу, виявили патрульного з вогнепальним пораненням в голову. За попередніми даними, трагедія сталася в зв'язку з сімейними проблемами в сім'ї 34-річного патрульного", - сказав Пилипенко.

За словами начальника управління, всі обставини інциденту з'ясовують співробітники ДБР.

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У той же час львівське інтернет-видання Zaxid.net з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах повідомляє, що поліцейський отримав зброю, а після цього зайшов у туалет на території управління і там вистрілив собі в голову.