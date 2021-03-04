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34-річний патрульний наклав на себе руки на Львівщині, ДБР з'ясовує всі обставини інциденту

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34-річний патрульний наклав на себе руки на Львівщині, ДБР з'ясовує всі обставини інциденту
Співробітник управління патрульної поліції у Львівській області покінчив життя самогубством на території управління у Львові.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив начальник управління патрульної поліції у Львівській області Роман Пилипенко.

"Вранці перед тим, як заступити на службу, виявили патрульного з вогнепальним пораненням в голову. За попередніми даними, трагедія сталася в зв'язку з сімейними проблемами в сім'ї 34-річного патрульного", - сказав Пилипенко.

За словами начальника управління, всі обставини інциденту з'ясовують співробітники ДБР.

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У той же час львівське інтернет-видання Zaxid.net з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах повідомляє, що поліцейський отримав зброю, а після цього зайшов у туалет на території управління і там вистрілив собі в голову.

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Топ коментарі

  • Vitaliy Pavlov
    больные на голову боты и умолешенные....что вы тут обсуждаете и надсмехаетесь? с головой не впорядке .произошла какая то драма в семье и его жизни.. он решил таким способом решить свои проблемы к большему сожалению....а вы тут фантазировать начали .некоторые вижу (извращенцы...)) почему я не обсуждаю... да потому что дружу с головой и нет темы для обсуждения и фантазиям...((
  • Oleg Mamont
    в сша его отстранил бы психолог от службы, и его душевное состояние контролировали бы ещедневно на принудительных сеансах у психотерапевта. а если он возьмет пистолет и пойдет стрелять в супермаркете людей, как евсюков в кацапстане ?
  • Oleg Mamont
    хорошо что он себе голову отстрелил а не какому то прохожему или продавцу в магазине, и на том спасибо.
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