Українські соцмережі заповнені фейками про коронавірус, - ООН

Здоров’ю українців загрожує не лише пандемія COVID-19, але й "інфодемія" - недостовірна і неточна інформація про те, як з нею боротися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у висновках дослідження, проведеного на прохання Програми розвитку ООН і Дитячого фонду (ЮНІСЕФ).

Його автори попереджають, що будь-які конспірологічні теорії і "рецепти" лікування призводять лише до зростання випадків зараження небезпечним вірусом і можуть завдати непоправної шкоди здоров'ю.

Протягом дев'яти місяців - з березня по листопад 2020 року, використовуючи новітні інструменти моніторингу та аналізу, група експертів компанії SemanticForce на замовлення ООН проаналізувала в соціальних мережах і в українських онлайн-ЗМІ понад 30 мільйонів повідомлень, пов'язаних з тематикою COVID-19. У результаті було виявлено 250 тисяч повідомлень дезінформаційного характеру - від конспірологічних теорій про походження вірусу до відверто неправдивої інформації щодо щеплень, методів лікування та профілактики інфекції.

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У ході дослідження було встановлено, що вся ця дезінформація негативно впливає на поведінку людей, зокрема їхню готовність дотримуватися необхідних заходів обережності - носити маски, дотримуватися фізичної дистанції тощо. Багато повідомлень направлені на підрив довіри населення до вакцин. Така "інфодемія", на думку авторів доповіді, загрожує зростанням рівня захворюваності на COVID-19.

У виявлених дезінформаційних постах у соцмережах і публікаціях використовуються різного роду маніпуляційні прийоми, в них подається нерідко свідомо неправдива інформація. У багатьох матеріалах читачам нав'язують конспірологічні теорії про походження вірусу або намагаються їх переконати в тому, що жодного вірусу немає взагалі.

"У процесі нашого дослідження було встановлено, що, об'єднуючи зусилля уряду, ЗМІ, громадських лідерів та інших надійних джерел, можна стимулювати поширення достовірної інформації про COVID-19 і долати небезпеку дезінформації", - зазначила постійна представниця Програми розвитку ООН Дафіна Герчева.

У межах дослідження паралельно з моніторингом соціальних медіа було опитано 1000 українців щодо того, що вони знають про пандемію. Приблизно третина з них вважають, що в них низькі шанси заразитися новим коронавірусом. У процесі цього опитування було встановлено, що основними джерелами інформації для громадян України є соціальні медіа. Про це сказали 42 відсотки опитаних. Для 26 відсотків головне джерело інформації - телебачення. Але при цьому більшість українців зазначали, що не завжди довіряють тому, що чують і читають, а покладаються переважно на інформацію від медиків.

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