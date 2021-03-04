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Законопроєкт про націоналізацію "Мотор-Січ" днями буде внесено в Раду, - "слуга народу" Арахамія

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Законопроєкт про націоналізацію "Мотор-Січ" днями буде внесено в Раду, - "слуга народу" Арахамія
Законопроєкт про націоналізацію АТ "Мотор Січ" буде внесено до Верховної Ради цього або наступного тижня.

Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ви знаєте, що там наклали санкції проти китайських компаній, і це питання обороноздатності для того, щоб урегулювати правовий статус компанії", - сказав він.

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Арахамія наголосив, що зараз у "Мотор Січ" повністю невизначене становище, тоді як це містоутворююче підприємство і на ньому працюють "десятки тисяч людей", які звертаються до профільного комітету парламенту і просять визначити його статус і майбутнє.

Щодо можливої ​​реакції на націоналізацію китайських інвесторів Арахамія сказав, що необхідно проводити переговори з китайською стороною.

Президент України Володимир Зеленський за рішенням Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) 29 січня 2021 року запровадив санкції щодо громадянина Китаю Ван Цзина і пов'язаних з ним Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (обидві - Пекін); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські о-ви) і Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг), які намагаються останніми роками реалізувати в Україні права акціонерів ПАТ "Мотор-Січ". У зв'язку з цим Китай направив ноту Міністерству закордонних справ України.

Про занепокоєння США продажем "Мотор Січі" китайським власникам заявив під час візиту в Києві наприкінці серпня 2019 року на той момент радник президента США з питань безпеки Джон Болтон. Наприкінці минулого року тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що США розраховують на нову угоду щодо залучення на "Мотор Січ" американського або іншого інвестора, щоб підприємство не було продане китайському покупцеві.

ПАТ "Мотор Січ" - один з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію більш ніж у 100 країн світу. Підприємство в січні-вересні 2020 року отримало 930,2 млн грн чистого прибутку, тоді як за аналогічний період 2019 року чистий збиток становив 532,7 млн ​​грн. Чистий дохід "Мотор Січі" зріс на 20,2% - до 7 млрд 679,5 млн грн.

Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    то, о чём говорили семь лет порохоботы, наконец-то свершилось!.. "Мотор Сич" будет национализировано!.. это гуд!юю
    китайцзы и кацапня идут нафиг с пляжа!
  • Serg Koshserg
    за него ни копейки не было заплачено,
    приватизировали трудовой коллектив за изготовление двигателя за государственные деньги , потом Богуслаев заставил рабочих сдать свои акции в ООО по управлению АО Моторсич откуда тихо перевел акции себе
  • Valery Greff
    И за шо тогда бабы будут богуслаева мацать?

    Законопроект о национализации "Мотор-Сич" будет внесен в Раду на днях, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6629
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