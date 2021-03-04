Бачимо початок третьої хвилі. Потрібно ухвалювати жорсткі рішення, а не жити в ілюзіях, - Шмигаль про ситуацію з коронавірусом в Україні
Як пише Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Фокусу" розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Рік показав, що в умовах відсутності колективного імунітету найбільш ефективні обмежувальні заходи. Нічого іншого проти епідемії у світі не придумано… На кожному етапі карантинних заходів, крім стримування пандемії, ми переслідували й інші цілі. Наприклад, жорсткий карантин навесні дозволив зупинити першу хвилю, коли основною загрозою були панічні настрої в суспільстві. Люди боялися цього вірусу, не розуміли, з чим мають справу. Україна пройшла цей період м'яко порівняно з Іспанією, Італією, які зіткнулися з величезними втратами людей і проблемами для економіки", - підкреслює Шмигаль.
За його словами, у другій хвилі, восени, головним ворогом стала байдужість.
"Коли людям все одно, усі змучені обмеженнями, напругою. Ми регулювали питання адаптивним карантином, потім був карантин вихідного дня, який критикували, але він дав результат — новорічні та різдвяні канікули пройшли без пікових спалахів. Січневий карантин зимових канікул дозволив повернутися до 2-3 тис. хворих на день. Наразі, на жаль, бачимо зростання, бачимо початок третьої хвилі, знову в нас близько 5 тис. хворих щодня. (За даними на ранок сьогоднішнього дня, за 3 березня зафіксовані 10 057 нових випадків зараження. - Ред.)", - зазначив прем'єр.
Він нагадав, що в даний момент Україна повернулася до адаптивного карантину і не виключив введення нових обмежувальних заходів.
"Щодня моніторимо ситуацію, посилюємо карантин в окремих областях. Досить складно раз по раз ухвалювати жорсткі рішення, але їх треба ухвалювати, не жити в ілюзіях. Цього року ми і далі будемо стикатися з хвилями пандемії", - додав він.