Законопроєкт про обіг зброї необхідно направити на доопрацювання, - "слуга народу" Кравчук

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук вважає, що наявна редакція законопроєкту про обіг зброї не знайде підтримки при розгляді в залі засідань Верховної Ради і буде відправлена на доопрацювання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Очевидно, він не набере 226 голосів. Принаймні я не буду голосувати за таку редакцію законопроєкту, яка фактично легалізує "короткоствол", нехай навіть для домашнього зберігання. Але там дуже багато питань щодо того, як це можна обійти", - сказала Кравчук.

Парламентарійка додала, що після розгляду в залі засідань у четвер депутати, швидше за все, відправлять законопроєкт на доопрацювання.

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