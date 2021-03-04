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Законопроєкт про обіг зброї необхідно направити на доопрацювання, - "слуга народу" Кравчук

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Законопроєкт про обіг зброї необхідно направити на доопрацювання, - "слуга народу" Кравчук
Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук вважає, що наявна редакція законопроєкту про обіг зброї не знайде підтримки при розгляді в залі засідань Верховної Ради і буде відправлена на доопрацювання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Очевидно, він не набере 226 голосів. Принаймні я не буду голосувати за таку редакцію законопроєкту, яка фактично легалізує "короткоствол", нехай навіть для домашнього зберігання. Але там дуже багато питань щодо того, як це можна обійти", - сказала Кравчук.

Парламентарійка додала, що після розгляду в залі засідань у четвер депутати, швидше за все, відправлять законопроєкт на доопрацювання.

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Топ коментарі

  • Виктор Пользователь
    Вже давно пора відправити на доопрацювання цей дебільний парламент. Законопроект об обороте оружия необходимо направить на доработку, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 27
  • йОСИП
    необхідно направити на доопрацювання, - "слуга народу" Кравчук!

    Збіговисько недороблених........
  • Ozirius Shewu
    Ці мерзотники які з 1991 року знищили 15 млн. людей (це в розумінні смертність і міграція з України від злиднів) виявляється бояться короткостволів. А Ви не боїтесь, що тут буде 18 млн жителів і нікому буде захищати Україну, яку розшматують і відберуть вже ваші маєтності та ж ненаситна орда? Ви нардепи навіть боїтесь провести перепис населення, щоб результати не переплюнули жертв Голодомору. Скоро ось Путін попре і хто піде захищати Вас і ваші статки, коли ви весь час дулю тримаєте в кишені, а народ за тупорилих рабів? Якщо будуть неправомірно використовуати зброю то садіть і конфісковуйте цих неадекватів, вже є прецендент стрільба в Дніпрі яку мусорня визнала чомусь ************.
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