Законопроєкти про колабораціонізм і протидію пропаганді нададуть можливість заборонити ОПЗЖ та інші проросійські партії, - Порошенко

Ухвалення законопроєктів про відповідальність за колабораціонізм з країною-агресором та протидію кремлівській пропаганді надасть державі правовий інструмент для заборони проросійських партій, зокрема й ОПЗЖ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

"Вимагаємо від президента та "слуг" ухвалити ініційовані нами законопроєкти – і про кримінальну відповідальність за колабораціонізм, і про системну протидію російській пропаганді. Ухвалення наших законів дозволить не в режимі кавалерійських атак, а системно протидіяти п’ятій колоні. І до речі, там передбачені юридичні підстави для заборони діяльності проросійських партій, в тому числі ОПЗЖ. Подібно тому, як наша команда 2015 року стерла Компартію з політичної карти України", – наголосив Порошенко.

"Закрили три телеканали, але ж все кодло прокремлівських пропагандистів враз перекочувало на канал "Наш". А його чіпати не хочуть, бо, крім Мураєва, там в акціонерах – партнери деяких представників чинної влади", – додав п'ятий президент.

Порошенко нагадав, що "ЄС" підтримала рішення РНБО про застосування санкцій.

"Європейська Солідарність" вимагає, згідно із законом, негайних процесуальних дій щодо осіб, які не підозрюються, а здійснювали терористичну діяльність. Як записано в законі – раз є факти й докази, мають бути пред’явлені звинувачення і підозри", - підсумував лідер політсили.

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