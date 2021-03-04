РНБО підготувала проєкт Стратегії кібербезпеки на 2021-2025 рр.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
"Метою Стратегії кібербезпеки України на 2021–2025 роки визначено створення умов для безпечного функціонування кіберпростору, його використання в інтересах особи, суспільства, держави. Документ ґрунтується на засадах стримування, кіберстійкості та взаємодії. Координатором реалізації Стратегії є Національний координаційний центр кібербезпеки", - йдеться в повідомленні.
Робочою групою були визначені концептуальні підходи до подальшого розвитку національної системи кібербезпеки. Основні з них базуються на:
- всеохоплюючому розумінні та аналізі цифрового середовища, глобальних трендів кібербезпекового середовища (з одночасним урахуванням особливостей нашої країни), неухильному захисті національних інтересів України;
- перманентності заходів з удосконалення законодавства у сфері кібербезпеки;
- орієнтованості на економічне і соціальне зростання суспільства;
- збалансованому забезпеченні потреб держави і прав громадян, дотриманні законності, процесуальних гарантій та засобів правового захисту;
- визначенні чітких ролей, потреб, зобов’язань під час розв’язання завдань кібербезпеки різного ступеня складності;
- ризик-орієнтованому підході щодо заходів забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту;
- запровадженні механізмів державно-приватного партнерства у сфері кібербезпеки;
- проактивному підході, що передбачає здійснення випереджувальних заходів;
- забезпеченні демократичного цивільного контролю за функціонуванням національної системи кібербезпеки.
Передбачається, що у перший рік дії Стратегії будуть невідкладно розроблені індикатори оцінки стану кібербезпеки і кіберзахисту; проведено огляд стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом; розроблені та запроваджені механізми проведення оглядів стану національної системи кібербезпеки.