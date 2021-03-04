З ексначальника ГУР Міноборони Бурби, що дав свідчення у справі "вагнерівців", охорону не знімали, - Нацполіція

У Національній поліції спростували інформацію про те, що з екскерівника ГУР Міноборони Василя Бурби зняли охорону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Останнім часом розповсюджується багато чуток про залишення без охорони колишнього керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василя Бурби. Ця інформація не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

У Нацполіції зазначили, що генерал-лейтенант Василь Бурба є особою, яка перебуває під охороною, адже він виконував особливо важливі завдання для захисту Незалежності та територіальної цілісності України. В тому числі на території, тимчасово окупованій ворогом.

"Спецпідрозділи поліції цілодобово охороняють Василя Бурбу та членів його сім'ї. Вони перебуватимуть під охороною до тих пір, поки існуватиме загроза їхньому життю та здоров'ю", - наголосили в поліції.

Водночас нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко повідомив, що "Бурбі повертають держохорону, його охоронятиме спецпідрозділ "Титан".

Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що ексначальника ГУР Бурбу, який дав свідчення у "справі вагнерівців", виселили з будинку і зняли охорону.

"За даними Цензор.НЕТ, напередодні виселення з Конча-Заспи з Бурбою провів зустріч співробітник спецслужб, довірена особа президента Зеленського, який запропонував ексначальнику ГУР призначення послом України в Австралії в обмін на публічне спростування скандалу з "вагнерівцями", відмову від інтерв'ю і будь-якої співпраці з розслідувачем Bellingcat Христо Грозєвим. В іншому випадку - Бурба отримав прямі погрози - виселення з охоронюваного будинку, позбавлення документів, звільнення з роботи в МЗС рідного брата, відкриття кримінальних справ. Бурба відмовився від ганебної угоди, і перші погрози були негайно здійснені", - зазначив Бутусов.

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