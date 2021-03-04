Щойно прийде моя черга, я із задоволенням провакцинуюся, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль готовий провакцинуватися від коронавірусу, коли прийде його черга.

Про це сьогодні в ході пресконференції за результатами року роботи Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Як тільки буде можливість і прийде моя черга, я з задоволенням публічно провакцинуюся", - заявив він.

Він уточнив, що має намір зробити це, щоб показати, що вакцинація - критично важлива складова національної безпеки держави.

Крім цього, прем'єр також зазначив, що в Україні можливо будуть трохи зміщені етапи вакцинації, щоб уникнути викидання невикористаних доз вакцин. За його словами, на вакцинацію запрошуватимуть людей з наступного етапу за наявності невикористаних доз препарату.

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Шмигаль також уточнив, що коли буде сформований список тих, хто очікує на отримання щеплення, з нього також, можливо, будуть запрошувати людей для проведення імунізації в разі наявності невикористаних доз.