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Ціна на електроенергію для населення з 1 квітня, найімовірніше, залишиться 1,68 грн/кВт, - Шмигаль

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Ціна на електроенергію для населення з 1 квітня, найімовірніше, залишиться 1,68 грн/кВт, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що з 1 квітня, найімовірніше, люди не побачать зміни ціни на електроенергію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив на пресконференції "Рік роботи уряду".

За словами прем'єра, найімовірніше, з 1 квітня ціна залишиться 1,68 грн/кВт.

"З 1 квітня, найімовірніше, люди зміни не побачать і не відчують. Але це не означає, що їх не буде в майбутньому. Неможливо на все життя зафіксувати ціну. Ціни змінюються, вони мають тенденцію зростати, знижуватися. Тому будь-який товар у ринковій економіці має бути оцінений за ринковою ціною", - зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підвищення тарифу на передачу електроенергії не вихід, уряд має скористатися законними ресурсами для виплат своїх боргів, - експерт

Топ коментарі

  • Марк Валерий
    Цена на электроэнергию для населения с 1 апреля, скорее всего, останется 1,68 грн/кВт, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3038
  • Mussi Volanti
    А 2-го повысят?
  • Оксана Евтухова
    о возвращении 100 льготных кВт речь уже и не идет?
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