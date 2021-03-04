Ціна на електроенергію для населення з 1 квітня, найімовірніше, залишиться 1,68 грн/кВт, - Шмигаль
4 36422
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що з 1 квітня, найімовірніше, люди не побачать зміни ціни на електроенергію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив на пресконференції "Рік роботи уряду".
За словами прем'єра, найімовірніше, з 1 квітня ціна залишиться 1,68 грн/кВт.
"З 1 квітня, найімовірніше, люди зміни не побачать і не відчують. Але це не означає, що їх не буде в майбутньому. Неможливо на все життя зафіксувати ціну. Ціни змінюються, вони мають тенденцію зростати, знижуватися. Тому будь-який товар у ринковій економіці має бути оцінений за ринковою ціною", - зазначив Шмигаль.