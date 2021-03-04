Глава фіскальної служби Мельник повідомив про закриття 74 сайтів, які торгували фальсифікованим алкоголем

Глава Фіскальної служби Вадим Мельник написав на своїй сторінці в фейсбуці про перші масові закриття інтернет-ресурсів, які займалися незаконним розповсюдженням алкоголю.

"З 1 лютого фіскальна служба розпочала масштабну операцію "Спирт", яка має на меті ліквідувати тіньовий ринок алкогольної продукції. Наразі, ми маємо одні з перших, вагомих досягнень: з початку операції встановлено 118 інтернет-ресурсів, на яких здійснювалась незаконна реалізація лікеро-горілчаної продукції. В ході проведення подальших заходів діяльність 74 з них припинено. В судах розглядаються 12 клопотань про заборону доступу до майже 100 сайтів та закритих груп в соціальних мережах", - повідомив Вадим Мельник.

Також в повідомленні говориться про ліквідацію незаконних виробництв горілчаної продукції.

"Крім офіційного припинення діяльності вебресурсів, службою були виявлені незаконні виробництва лікеро-горілчаної продукції. Припинена діяльність 12 тіньових підприємств виготовлення контрафактного алкоголю. Вилучено 162 тонни спирту та 117 тонн лікеро-горілчаної продукції", - сказано в повідомленні голови служби.

Нагадаємо, що в грудні 2020 року Вадим Мельник був призначений на посаду голови ДФС.