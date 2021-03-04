У Кремлі звинуватили Україну в провокаціях на Донбасі: Ситуація може перейти "небезпечну межу"
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Российскую газету", про це він заявив, відповідаючи на питання журналістів.
"Ми, дійсно, з глибоким занепокоєнням спостерігаємо за наростальною напруженістю на лінії зіткнення", - сказав Пєсков.
Він заявив, що нібито все частіше відбуваються обстріли території Донбасу "з боку українських збройних сил або інших формувань".
"Ми фіксуємо вхід українських військових в ті зони, де вони не повинні бути після завершення розведення. І все це привід для нашої серйозної стурбованості", - заявив він.
Також Пєсков заявив, що в Москві сподіваються, що керівництву України "вдасться утримати ці формування та підрозділи від подальших провокаційних дій і нарощування напруженості. І що Київ буде залишатися прихильним до домовленостей в рамках контактної групи, Мінському комплексу заходів, а партнери по "мінській четвірці" звернуть увагу на зростання напруженості на лінії зіткнення і використовують свій вплив, щоб не дати цій ескалації перейти через небезпечну межу ".
На питання про те, що ж буде, якщо українська сторона перейде "червону межу", Пєсков пояснив, що потрібен буде додатковий аналіз перш, ніж приймати рішення. А уточнюючи на прохання ЗМІ, що він має на увазі, кажучи "червона межа", він пояснив: "Це відновлення повноформатних бойових дій".
Журналісти також запитали, чи готовий Кремль впливати на формування на непідконтрольній частині Донбасу, і Пєсков відповів, що Кремль це робить постійно, але обстріли нібито йдуть не звідти.
"І тут головне, це щоб всі, хто може, використовували свій вплив для того, щоб у нас повноцінна громадянська війна в Україні не відновилася", - уклав він.
Нагадаємо, раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук пообіцяв дзеркальну відповідь на обстріли на Донбасі.
"Якщо вони будуть діяти таким чином, відкривати вогонь по наших військових ЗСУ на точках зіткнення, то ми будемо діяти адекватно. Дзеркально. У нас немає іншого виходу. Ми не можемо спостерігати, як вони стріляють, вбивають нас і називають це провокацією. Це не провокація - це війна", - заявив він.
Глава української делегації поклав всю відповідальність за порушення мирних домовленостей на незаконні збройні угруповання.