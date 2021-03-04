У Кремлі звинуватили Україну в провокаціях на Донбасі: Ситуація може перейти "небезпечну межу"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ескалація на Донбасі відбувається з вини українських бійців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Российскую газету", про це він заявив, відповідаючи на питання журналістів.

"Ми, дійсно, з глибоким занепокоєнням спостерігаємо за наростальною напруженістю на лінії зіткнення", - сказав Пєсков.

Він заявив, що нібито все частіше відбуваються обстріли території Донбасу "з боку українських збройних сил або інших формувань".

"Ми фіксуємо вхід українських військових в ті зони, де вони не повинні бути після завершення розведення. І все це привід для нашої серйозної стурбованості", - заявив він.

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Також Пєсков заявив, що в Москві сподіваються, що керівництву України "вдасться утримати ці формування та підрозділи від подальших провокаційних дій і нарощування напруженості. І що Київ буде залишатися прихильним до домовленостей в рамках контактної групи, Мінському комплексу заходів, а партнери по "мінській четвірці" звернуть увагу на зростання напруженості на лінії зіткнення і використовують свій вплив, щоб не дати цій ескалації перейти через небезпечну межу ".

На питання про те, що ж буде, якщо українська сторона перейде "червону межу", Пєсков пояснив, що потрібен буде додатковий аналіз перш, ніж приймати рішення. А уточнюючи на прохання ЗМІ, що він має на увазі, кажучи "червона межа", він пояснив: "Це відновлення повноформатних бойових дій".

Журналісти також запитали, чи готовий Кремль впливати на формування на непідконтрольній частині Донбасу, і Пєсков відповів, що Кремль це робить постійно, але обстріли нібито йдуть не звідти.

"І тут головне, це щоб всі, хто може, використовували свій вплив для того, щоб у нас повноцінна громадянська війна в Україні не відновилася", - уклав він.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук пообіцяв дзеркальну відповідь на обстріли на Донбасі.

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"Якщо вони будуть діяти таким чином, відкривати вогонь по наших військових ЗСУ на точках зіткнення, то ми будемо діяти адекватно. Дзеркально. У нас немає іншого виходу. Ми не можемо спостерігати, як вони стріляють, вбивають нас і називають це провокацією. Це не провокація - це війна", - заявив він.

Глава української делегації поклав всю відповідальність за порушення мирних домовленостей на незаконні збройні угруповання.