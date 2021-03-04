Як тільки велика частина областей перейдуть у "червону" зону, ми будемо змушені вводити локдаун, - Шмигаль

Якщо медична система України не буде витримувати, влада буде змушена вводити більш жорсткі обмежувальні заходи у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це сьогодні в ході пресконференції за результатами року роботи Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Необхідно констатувати, що почалася третя хвиля епідемії в Україні", - уточнив він.

"Вінницька область на підході, Закарпатська, Тернопільська і ще низка областей, де сьогодні "помаранчевий" рівень ... Як тільки велика частина областей України перейдуть у "червону" зону епідеміологічної небезпеки, швидше за все, доведеться повертатися до тієї моделі локдауну, який Україна вже проходила", - уточнив прем'єр, відповідаючи на запитання щодо того, чи можливе введення локдауну в Україні.

"Коронавірус нікуди не подівся. Вакцинація почалася, але для її проведення необхідно мінімум 2 роки ... Вакцина - це світло в кінці тунелю, проте для цього процесу потрібен час ... Не потрібно тішити себе ілюзіями, що вакцина всіх врятує ... мені б дуже не хотілося (вводити жорсткі обмежувальні заходи. - Ред.). Суспільство виснажене, окремі галузі виснажені. Але ми будемо дивитися по ситуації, якщо медична система не буде витримувати, у нас не буде виходу і ми будемо змушені діяти так, як всюди в світі. Ми будемо попереджати заздалегідь про введення будь-яких обмежувальних заходів", - додав прем'єр.

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Він також закликав українців, поки йде процес вакцинації, не забувати носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.