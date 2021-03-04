До червня є час домовитися про транш МВФ, проте є 5 ключових пунктів, - Шмигаль
Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль розповів під час пресконференції "Рік роботи уряду".
За словами глави уряду, Україна з МВФ "оптимістично дивиться в майбутнє".
"У нас є час принаймні до березня, поки не закінчиться період обмеженої ціни газу для населення. У нас є час до червня - наступна точка, коли нам потрібно, як мінімум, прийти до підписання SLA (staff level agreement. - ред.)", - пояснив Шмигаль.
Однак, в роботі з МВФ є 5 ключових пунктів, зазначив прем'єр.
"Зняти в кінці березня верхню межу ціни на газ в 6,99 грн / куб, погодити макропоказники на 2022-2023 роки. ... Три ключові питання - судова реформа, закон про посилення кримінальної відповідальності за незаповнення декларації або заповнення її не належним чином, а також закон про НАБУ - про призначення глави і його легітимізації відповідно до Конституції", - додав Шмигаль.