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На створення української вакцини проти коронавірусу потрібен час. Це довго, ми вже скористаємося наявними на ринку препаратами, - Шмигаль

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На створення української вакцини проти коронавірусу потрібен час. Це довго, ми вже скористаємося наявними на ринку препаратами, - Шмигаль
Навіть якщо українська вакцина проти коронавірусу буде розроблена, на її створення і дослідження піде багато часу.

Вакцинацію ж необхідно проводити зараз. Про це сьогодні в ході пресконференції за результатами року роботи Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні вже так багато вакцин розроблено ... Українська вакцина дійсно почала розроблятися і група українських учених над цим працювала. Моя особиста позиція - сьогодні вже є конкурентний ринок, яким треба просто користуватися і використовувати", - заявив Шмигаль.

Він уточнив, що в разі розробки такого препарату, він потребуватиме додаткових досліджень.

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"Це займе ще 9-10 місяців. Це довго, ми вже будемо використовувати за цей час наявні на ринку препарати. Але робота така науковцями ведеться", - уточнив прем'єр.

Топ коментарі

  • Fly Flyiovich
    Люди не хотят вакцинироваться тем что ты закупил, думаешь больше желающих будет уколоть то что будет создано в условиях тотальной коррупции и лжи??? Хотя о чем это я, это всего лишь очередной пиз..еж, ничего не будет создано...
  • Владимир Иванец
    Мне одному кажется, что такого бесполезного идиота у нас в премьерах еще не было? На создание украинской вакцины от коронавируса нужно время. Это долго, мы уже воспользуемся существующими на рынке препаратами, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3715
  • Підлога Маккартні
    Лучше создать вакцЫну не от корона вириса, а от зебелизма, опзжизма и шариизма !!!
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