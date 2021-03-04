На створення української вакцини проти коронавірусу потрібен час. Це довго, ми вже скористаємося наявними на ринку препаратами, - Шмигаль

Навіть якщо українська вакцина проти коронавірусу буде розроблена, на її створення і дослідження піде багато часу.

Вакцинацію ж необхідно проводити зараз. Про це сьогодні в ході пресконференції за результатами року роботи Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні вже так багато вакцин розроблено ... Українська вакцина дійсно почала розроблятися і група українських учених над цим працювала. Моя особиста позиція - сьогодні вже є конкурентний ринок, яким треба просто користуватися і використовувати", - заявив Шмигаль.

Він уточнив, що в разі розробки такого препарату, він потребуватиме додаткових досліджень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два роки плануємо вакцинувати проти коронавірусу 22 млн українців, - Шмигаль

"Це займе ще 9-10 місяців. Це довго, ми вже будемо використовувати за цей час наявні на ринку препарати. Але робота така науковцями ведеться", - уточнив прем'єр.