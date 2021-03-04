Журналістів і священників можуть "посунути" вище в черзі на вакцинацію, - Шмигаль

Священнослужителів і журналістів можуть "посунути" в етапах вакцинації вище. Таким чином, їм можуть зробити щеплення від COVID-19 раніше, ніж планувалося.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ході пресконференції "Рік роботи уряду".

За словами Шмигаля, не завершуючи перший етап вакцинації буде розпочато другий етап, до якого входять педагоги, лікарі та військовослужбовці.

"Є ідеї посунути в етапах пріоритетності, можливо, журналістів", - додав прем'єр.

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Крім того, за словами глави уряду, на зустрічі зі Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій обговорювалася ідея "посунути" в етапах вакцинації вище священнослужителів, бо вони мають високу контактність з людьми і можуть бути "суперпоширювачами".

"Такі нюанси і поправки можливі. Ми це на рівні МОЗ і експертів обговорюємо. Якщо будуть ще якісь ідеї, ми їх будемо обговорювати і, можливо, вносити", - додав Шмигаль.