Журналістів і священників можуть "посунути" вище в черзі на вакцинацію, - Шмигаль
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ході пресконференції "Рік роботи уряду".
За словами Шмигаля, не завершуючи перший етап вакцинації буде розпочато другий етап, до якого входять педагоги, лікарі та військовослужбовці.
"Є ідеї посунути в етапах пріоритетності, можливо, журналістів", - додав прем'єр.
Крім того, за словами глави уряду, на зустрічі зі Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій обговорювалася ідея "посунути" в етапах вакцинації вище священнослужителів, бо вони мають високу контактність з людьми і можуть бути "суперпоширювачами".
"Такі нюанси і поправки можливі. Ми це на рівні МОЗ і експертів обговорюємо. Якщо будуть ще якісь ідеї, ми їх будемо обговорювати і, можливо, вносити", - додав Шмигаль.