Кандидатура Вітренка на посаду міністра енергетики є однією з найкращих, - Шмигаль
Про це Шмигаль заявив на пресконференції "Рік роботи уряду" у відповідь на запитання кореспондента Цензор.НЕТ.
Прем'єр зазначив, що призначення міністра енергетики стабілізує цю галузь, посилить уряд і Україну.
"Якщо фракція "Слуга народу" ухвалить рішення винести в зал, я буду радий ініціювати призначення стабільного міністра енергетики в міністерство. На мою думку, це важливо пройти зараз, тому що енергетику потрібно стабілізувати і наводити порядок в енергетичній галузі. Це зробити може стабільна команда міністерства енергетики. Для цього повинен бути міністр, який зможе надати гарантії відповідним заступникам, керівникам департаментів, керівникам державних підприємств, які працюють в енергетичній сфері", - додав Шмигаль.
У той же час, за словами прем'єра, в Україні є слабка ланка - відсутність стабільного керівника в Міністерстві енергетики.
"Пан Вітренко є досить сильним керівником. Є рівновіддаленим від різних впливів, які можуть бути в енергетичній галузі. Тому його кандидатура є на сьогодні однією з найкращих з точки зору посади міністра енергетики в нашому уряді", - сказав Шмигаль.