Новини • Агресія Росії проти України

Росія не окупувала б Крим, якби Україна була в НАТО, - Столтенберг

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Росія не окупувала б Крим, якби Україна була в НАТО, - Столтенберг
Російська Федерація не окупувала б Крим, якби Україна станом на 2014 рік була країною-учасницею НАТО. Оскільки інші учасники військового альянсу заступилися б за неї.

Про це на виступі в Коледжі Європи в Брюгге заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, він відповів на запитання, чи могла Росія окупувати Крим, якби Україна вже була в НАТО.

"Моя коротка відповідь - цього б не сталося, тому що мета існування НАТО - захищати кожного союзника", - зазначив Столтенберг.

Він додав, що в НАТО діє правило "один за всіх і всі за одного", якщо атакують одного з союзників.

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Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    В 2010-м параша уничтожила всё руководство Польши- страны НАТО. В ответ вместо уничтожения всего руководства параши силами НАТО- импотентная озабоченность. Россия не оккупировала бы Крым, если бы Украина была в НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7071
  • Анна Федонюк 75394ec3
    фрау Ангела сказала НЕТ Грузии и Украине в Бухаресте 2005год а уже в 2008 грузины напали на себя сами дальше сами знаете
  • Чинганчгук
    уже писал - повторю - выделаю два гектара земли - безвозмездно(бесплатно) - для базы НАТО - присоединяйтесь)))
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