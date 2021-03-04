Росія не окупувала б Крим, якби Україна була в НАТО, - Столтенберг

Російська Федерація не окупувала б Крим, якби Україна станом на 2014 рік була країною-учасницею НАТО. Оскільки інші учасники військового альянсу заступилися б за неї.

Про це на виступі в Коледжі Європи в Брюгге заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, він відповів на запитання, чи могла Росія окупувати Крим, якби Україна вже була в НАТО.

"Моя коротка відповідь - цього б не сталося, тому що мета існування НАТО - захищати кожного союзника", - зазначив Столтенберг.

Він додав, що в НАТО діє правило "один за всіх і всі за одного", якщо атакують одного з союзників.

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